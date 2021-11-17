Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 13 коп.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 ноября 2021 года выросли на 13 коп. и составили 49,5 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 46,54 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,34 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 23 коп. - до 58,36 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 51 коп. - до 52,1 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Хабаровске - на 1,2%, Биробиджане - на 1,1%. Цены снизились в Южно-Сахалинске - на 0,4%, Грозном - на 0,3% и Рязани - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,7 до 47,19 руб. за литр, марки Аи-95 - от 50,5 до 54,89 руб., марки Аи-98 - от 56,88 до 60,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,1 до 46,85 руб., марки Аи-95 - от 49 до 51,05 руб., марки Аи-98 - от 58,4 до 59,9 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 782,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 4,1% и составило 1 млн 470,7 тыс. тонн.