На развитие технологий производства электромобилей направят 38 млрд рублей из ФНБ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), предусмотренных на развитие технологий в сфере производства электромобилей, составляет 38 млрд рублей, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Предусмотрены льготные средства ФНБ на развитие на территории Российской Федерации "вытягивающих" технологий в сфере производства электромобилей. На указанные цели из средств ФНБ предусмотрено 38 млрд рублей", - сказал он.

Он также напомнил, что в федеральном бюджете предусмотрено более 8,1 млрд рублей, которые планируется направить на софинансирование установки 3 тыс. "быстрых" зарядных станций для электромобилей.

"На сегодняшний день в федеральном бюджете предусмотрено более 8,1 млрд рублей для софинансирования установки около 3 тыс. "быстрых" зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года. После 2024 года будем смотреть дальше", - отметил Торосов.

В правительство внесен перечень пилотных регионов и трасс, добавил он. "Мы определились, что это у нас Калининград, Республика Крым, Республика Татарстан, Краснодарский Край, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Севастополь и автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-4 "Дон". Пилотные территории второй очереди - это Чувашская Республика, Ставропольский край, Приморский край, Владимирская область, Воронежская область, Калининградская область, Липецкая область, Ярославская область, Тульская область, город Москва и Санкт-Петербург", - уточнил Торосов.

Он напомнил, что 8 ноября Минпромторг опубликовал конкурс на право заключения специального инвестиционного контракт (СПИК) по производству электромобилей на территории РФ. "Первый СПИК мы планируем заключить в феврале 2022 года. Что за компания - сказать не могу", - добавил Торосов, пояснив, что интерес проявили несколько компаний.