Минтранс пока не планирует создание судоходной госкомпании для соцгрузов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Идея создать специальную государственную судоходную компанию, которая бы выполняла часть поставок социально значимых грузов, является запасной, это крайняя мера, которую пока не планируется реализовывать, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай в кулуарах "Транспортной недели".

"Эта идея рассматривалась как запасная. Это ответ на вопрос, что мы будем делать, если бизнес должным образом не откликнется на те призывы, на те возможности, которые предоставлены. <…> Сейчас этот вопрос был озвучен как крайняя мера в случае "если". Пока не предполагается обращение к этой мере. Но на перспективу - жизнь нам многие вопросы задает, - как возможность она остается. Она остается и может быть реализована", - сказал Пошивай.

Он отметил, что создание новой судоходной компании предполагает дополнительную нагрузку на бюджет, что на данный момент как допустимая мера Минтрансом не рассматривается.

В случае, если компанию все же создадут, скорее всего, это произойдет на региональном уровне, например, на базе государственного предприятия.

"Поэтому здесь вряд ли суда будут приобретаться, проще из уже имеющейся компании взять суда во фрахт, поставить их на линию и работать в условиях рынка для того, чтобы получить не только прибыль, но прежде всего получить социальный эффект", - добавил Пошивай.

Замминистра отметил, что сейчас Минтранс начал использовать систему мониторинга, которая собирает информацию от морских терминалов и судоходных компаний. Она позволяет понять, сколько судов и на каком направлении на данный момент необходимо для перевозки грузов.

Ситуация в портах Дальнего Востока

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

В качестве одного из способов решения проблемы глава Минтранса Виталий Савельев озвучил создание специальной судоходной компании.

"Рабочей группой привлечено на настоящий момент дополнительно восемь судов общей провозной способностью 3700 контейнеров ДФЭ (аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС). Таким образом, провозная способность увеличена на 50%. в наших планах до конца ноября совершить 29 судовых рейсов с тем, чтоб вывезти 11,5 тыс. контейнеров. С учетом планового поступления, которое мы прогнозируем, до конца месяца в обязательном порядке будут вывезены все каботажные социально значимые грузы и норма накопления контейнеров в портах Приморья будет возвращена к своей нормальной рабочей цифре", - заключил Пошивай, отчитываясь о том, как министерству удается решить проблему.