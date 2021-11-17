Власти Севастополя направят основные средства бюджета 2022 года на социальную сферу

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Основные средства бюджета Севастополя в 2022 году будут направлены на обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора города по итогам заседания правительства, где под председательством Михаила Развожаева был поддержан проект бюджета Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Общий объем расходов в 2022 году составит 56,3 млрд рублей. Основной упор расходной части бюджета придется на финансовое обеспечение социально-культурного сектора - это образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения. Эти статьи расходов составляют почти 53% - 29,7 млрд рублей", - цитирует пресс-служба и.о. директора департамента финансов Алексея Плотникова.

В частности, расходы на образование в 2022 году составят 10,5 млрд рублей. Средства направят на строительство новых объектов, горячее питание и подвоз учащихся, поддержку одаренных детей, пополнение учебного фонда и другие цели. В сфере здравоохранения в 2022 году на сумму почти 8 млрд рублей построят новые медобъекты, закупят препараты, питание для беременных женщин и кормящих матерей, а также подарки новорожденным. С 2022 по 2024 годы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан запланировано ежегодно около 8 млрд рублей.

Правительство Севастополя одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы. Согласно документу, общий объем доходов в 2022 году составит 55,7 млрд рублей, из которых 21,5 млрд - налоговые и неналоговые поступления, 34,2 млрд рублей - безвозмездные поступления в бюджет. Общий объем доходов на плановый период 2023-2024 годов - 59,1 млрд и 50,4 млрд рублей соответственно. В рамках бюджета на 2022 год запланирован дефицит в объеме 551 млн рублей, источником его покрытия станут неиспользованные остатки средств на начало года.

"Бюджет - это главный документ, на который ориентируются люди и благодаря которому видят, на что государство расходует средства. То, что мы обсуждаем сухими цифрами, достаточно сложно воспринимается людьми. Поэтому все позиции надо в максимально наглядной форме представить, чтобы предметно были видны статьи расходов и их объем", - цитирует Развожаева пресс-служба.

По словам председателя законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, оперативно будет собрана рабочая группа по проведению бюджетных слушаний.