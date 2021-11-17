"Победа" в 2022 году начнет полеты из Астрахани в Шереметьево

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Полеты из Астрахани в московский аэропорт Шереметьево начнет в 2022 году лоукостер "Победа", сообщила в среду пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам трехсторонней рабочей встречи в Москве руководителя региона с гендиректором, председателем правления ПАО "Аэрофлот" Михаилом Полубояриновым и заместителем гендиректора ООО "Новапорт" по южному кластеру Сергеем Дмитриевым.

Бабушкин проинформировал о заинтересованности региона в продолжении плодотворного сотрудничества со всеми компаниями группы, включая головную компанию "Аэрофлот". Это обеспечит транспортную доступность региона и позволит его жителям максимально эффективно использовать транзит Московского авиаузла.

"По словам Михаила Полубояринова, Группа "Аэрофлот" продолжит работу без снижения провозных емкостей, в том числе лоукостер "Победа" в 2022 году начнет полеты из Астрахани в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы астраханского аэропорта, пассажиропоток международного астраханского аэропорта в 2021 году составил около 700 тыс. человек, что почти на треть больше в сравнении с аналогичным показателем "доковидного" 2019 года. Самыми востребованными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, за девять месяцев этого года стали Краснодар, Сочи и Минеральные Воды. В текущем году из аэропорта Астрахани были открыты новые прямые рейсы по направлениям Ереван, Душанбе, Худжанд, Челябинск, Пермь, Ош, Бишкек, Куляб, а также было совершено несколько чартерных рейсов в Дубай, Шарм-эш-Шейх и Каир.