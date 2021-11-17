В Ингушетии намерены развивать грузовые авиаперевозки в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают на развитие грузовых авиаперевозок в страны Ближнего Востока после придания аэропорту Магас международного статуса, сообщил ТАСС в среду председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе проведения Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"Надеемся, что в скором будущем мы получим статус международного аэропорта <…>. Планируем не только пассажирские перевозки, мы надеемся на большие грузовые перевозки между странами Ближнего Востока, это Ирак, Иран, Турция. Это тоже ниша, которая дает прибыль и доход в бюджет республики", - сказал Сластенин.

По его словам, работа по приданию международного статуса аэропорту Магас имени Суламбека Осканова находится в завершающей стадии. "Сейчас эти документы находятся в правительстве РФ, проходят согласование. Был выставлен ряд требований от специальных служб - пограничной службы, таможенной службы. Мы сейчас выполняем их условия", - пояснил председатель правительства республики.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.