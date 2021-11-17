В промышленных парках Татарстана с начала года создали около 4 тыс. рабочих мест

НИЖНЕКАМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. рабочих мест создано на территориях промышленных парков в Татарстане с начала года. Положительная тенденция наблюдается во всех промпарках республики, сообщил ТАСС в среду замдиректора департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики Татарстана Эмиль Хисматов.

"Почти 4 тыс. рабочих мест создано на территориях промпарков с начала года. Мы видим положительную тенденцию по увеличению рабочих мест на всех промпарках", - сказал Хисматов во время пресс-тура в промышленный парк "Нижнекамск".

По его словам, сейчас в промышленных парках республики насчитывается более 1,5 тыс. резидентов, которыми создано более 39 тыс. мест. "В общем объеме выпускаемой продукции промышленные парки вносят существенный вклад. Это порядка 9% от общего объема отгрузки", - сказал Хисматов.

Директор управляющей компании промпарка "Нижнекамск" Константин Пучкин рассказал ТАСС, что в рамках их парка наблюдается рост количества рабочих мест и объема инвестиций. "По итогам 2020 года у нас было 101 рабочее место. Сейчас уже больше 300 рабочих мест. Количество инвестиций у нас увеличилось примерно на 1 млрд рублей. Зашли крупные проекты", - сказал Пучкин.

Он отметил, что до конца 2022 года резиденты промышленного парка "Нижнекамск" планируют увеличить количество рабочих мест до 1,5 тыс. А объем инвестиций достигнет 3,5 млрд рублей. В настоящее время здесь осуществляют деятельность 13 резидентов.

Промпарки в республике

Промышленные парки функционируют практически в каждом районе республики, их общая площадь превышает 2 тыс. га. Для комплексного равномерного развития промышленных парков с загрузкой ниже 70% республиканским министерством разработана специальная концепция. В ее рамках компаниям, осуществляющим деятельность на территориях промпарков, предоставляется пакет мер поддержки.

"Это налоговые преференции, льготные займы, микрозаймы, субсидирование затрат на электроэнергию, субсидирование процентной ставки по кредитам. Для того, чтобы воспользоваться данными мерами поддержки промышленный парк должен иметь аккредитацию Минэкономики Татарстана, а субъекту предпринимательской деятельности необходимо заключить соглашение с министерством экономики на осуществление деятельности на территории индустриального промышленного парка", - сказал Эмиль Хисматов.

Меры поддержки были разработаны в целях повышения эффективности индустриальных парков и выравнивания конкурентных возможностей между парками, расположенными в сельской местности и крупных городах, где деловая активность выше.