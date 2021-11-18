Поток грузов через ключевой порт Хайнаня вырос на 39%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Ключевой глубоководный порт Хайнаня Янпу с января по середину ноября принял свыше 1 млн стандартных контейнеров, что на 39% больше аналогичного показателя за прошлый год. Об этом сообщила администрация особой экономической зоны "Янпу".

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, даже несмотря на тенденцию по сокращению масштаба грузоперевозок в мире международный контейнерооборот Янпу за указанный период вырос на 60%. "Такой исторический прорыв удалось совершить впервые с 2016 года, когда был открыт порт", - подчеркивается в информационном материале.

Согласно опубликованным данным, Янпу на текущем этапе обслуживает максимально 7,1 тыс. контейнеров в сутки, обычно до 125,5 тыс. штук в месяц. По официальным подсчетам, скорость товаропотока в текущем году возросла на 22%. Для более оперативной разгрузки судов руководство порта постоянно улучшает инфраструктуру и внедряет передовые экологичные технологии, а также вводит в эксплуатацию дополнительный транспорт. В частности, к декабрю в порту появится 36 новых крупногабаритных тракторов-погрузчиков.

По данным властей, в 2021 году Янпу активизировал внешнеторговые перевозки за счет установления дополнительных маршрутов с портами Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай) и провинции Цзянсу (восток страны). Этот важный логистический узел Хайнаня теперь также поддерживает регулярное сообщение с регионом Индийского океана.

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня и около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Прилегающая к нему зона экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая: в соответствии с планом правительства КНР, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.