Минцифры видит большой потенциал для развития сотрудничества с Египтом в сфере IТ

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Минцифры России видит большой потенциал развития сотрудничества между Россией и Египтом, в частности в сфере поставки и локализации телеком-оборудования, а также решений в сфере кибербезопасности. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Там добавили, что российские ИКТ-компании приняли участие в бизнес-миссии в Арабскую Республику Египет для представления отечественных высокотехнологичных решений в области производства телеком-оборудования, кибербезопасности, стриминговых сервисов. Делегацию возглавил замглавы Минцифры России Максим Паршин. Темой обсуждения стало сотрудничество с российскими компаниями в сфере информационных и коммуникационных технологий.

"На высококонкурентном IТ-рынке Египта представлены практически все крупные международные компании - многие имеют свои представительства и филиалы. При этом мы видим большой потенциал развития сотрудничества между Россией и Египтом: в частности, в сфере поставки и локализации телеком-оборудования, решений в сфере кибербезопасности. Бизнес-миссия показала высокий спрос на эти продукты со стороны египетских компаний", - отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Генеральный директор компании "Русхайтекэкспорт" Константин Носков добавил, что в настоящий момент идет ребалансировка закупок телеком-оборудования операторами в разных странах, многие операторы связи хотят отказаться от закупок оборудования у одного или двух вендоров, диверсифицировать риски, "что создает значительные возможности для российских производителей телеком-оборудования и софта".

По словам торгового представителя России в Египте Николая Асланова, проявленная египетской стороной заинтересованность в использовании российских технологий для развития экономики открывает реальные возможности скорого выхода отечественного ИТ-бизнеса на рынок Египта, а также в другие страны региона.