Tawazun может создать СП с "Камазом"

АБУ-ДАБИ, 18 ноября. /ТАСС/. Эмиратский инвестхолдинг Tawazun может создать совместное предприятие с российским "Камазом", заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он также не исключил вхождения Tawazun в капитал компании.

"Мы обсудили сотрудничество по "Камазу", например, которое может перерасти в стратегическое сотрудничество. Что это будет - СП или капитал - жизнь покажет. Речь идет о Tawazun, именно индустриальном партнере", - сказал Мантуров. Tawazun имеет долю в 36% в компании ООО "Аурус", производителе российского бренда премиальных автомобилей.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности вхождения инвестхолдинга в капитал "Камаза", министр не исключил такую вероятность. "Может быть, но тогда это скорее портфельная инвестиция. Скорее всего, наверное, СП по каким-то направлениям", - добавил он.

Мантуров пояснил, что инвестфонд Mubadala преимущественно является портфельным инвестором, тогда как Tawazun отвечает за индустриальное сотрудничество. "Поэтому не Mubadala участник в "Аурусе", а Tawazun. И во многих других направлениях, которые могут быть в итоге", - сказал министр.

Он отметил, что Tawazun не планирует увеличивать долю в российском производителе автомобилей премиум-класса Aurus. "Всех все устраивает. Это достаточно большой пакет - больше 30%", - сказал он в ходе поездки в ОАЭ, в ходе которой министр встречался с представителями фонда.

Глава Минпромторга напомнил, что в конце мая в Татарстане начался серийный выпуск автомобилей Aurus. "Они познакомились, съездили, им понравился завод. Они понимают специфику и тематику. По мере развития индустриального потенциала и стремления к развитию высоких технологий, у Эмиратов поступательно появляется стремление к разным такого рода проектам", - добавил он.

О компаниях

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

Доля Tawazun в проекте Aurus - 36%. Соглашение о покупке доли было подписано в 2019 году, одно из условий сделки - холдинг должен инвестировать в компанию 110 млн евро в течение ближайших трех лет и стать генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Минимальная цена на Aurus Senat составляет 18 млн рублей. Серийное производство автомобилей Aurus началось в конце мая в Татарстане. Кроме Tawazun, акционерами Aurus являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и Sollers (0,5%).​​​​​