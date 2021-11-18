Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев по МСФО выросла в 10 раз

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" по итогам января - сентября 2021 года получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 357 млрд руб., что в 10 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период составила 2,162 трлн руб. (+49,1%).

Показатель EBITDA возрос за отчетный период на 112,8%, до 700,6 млрд руб., что связано с увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти, а также позитивной динамикой цен на нефть и нефтепродукты.

"Газпром нефть" также по итогам девяти месяцев 2021 года сократила общие капитальные затраты на 7,2%, до 278,54 млрд рублей, по итогам третьего квартала по отношению ко второму - на 0,3%, до 95,6 млрд рублей, следует из отчета компании. Так, в сегменте разведка и добыча капитальные затраты снизились на 10,6%, до 193,7 млрд рублей за девять месяцев и на 11,4% в квартальном исчислении, до 60,8 млрд рублей. Это обусловлено "графиком реализации проектов и завершением активной инвестиционной фазы по нескольким крупным проектам", поясняется в отчете.

"Благодаря восстановлению спроса на нефть, а также за счет эффективной и быстрой реакции компании на изменения конъюнктуры рынка, наши ключевые финансовые показатели показывают высокую динамику. В том числе "Газпром нефть" сократила долговую нагрузку до самого низкого уровня за 12 лет: соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,32х", - отметил глава компании Александр Дюков.

Он напомнил, что компания сохраняет практику выплаты промежуточных дивидендов. В частности, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года в расчете 40 руб. на обыкновенную акцию.