"Газпром нефть" может добыть в 2022 году более 100 млн тонн н. э. углеводородов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2021 году планирует достичь уровня добычи углеводородов в 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.), а в 2022 году компания видит возможности для дальнейшего роста - выше уровня 2021 года. Об этом сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, слова которого приводятся в сообщении компании.

"В третьем квартале "Газпром нефть" активно наращивала добычу углеводородов. По итогам года компания впервые преодолеет уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте. При этом мы видим возможности для дальнейшего роста в следующем году", - сказал он.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 2,7% и достигла 74,1 млн тонн н. э.

"Рост обеспечен увеличением добычи на новых проектах, пуском в эксплуатацию Тазовского месторождения в июне 2021 года, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Газпром нефти" в ближайшее время планирует рассмотреть новую стратегию развития компании до 2035 года, где будут зафиксированы в том числе планы по снижению выбросов, заявил Дюков.

"В ближайшее время совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит новую стратегию развития компании до 2035 года, в которой будут зафиксированы наши цели в рамках устойчивого развития. Одну из ключевых целей мы уже анонсировали - это снижение углеродной интенсивности нашей деятельности на 30% к 2030 году", - отметил он.

Он напомнил, что компания продолжает развивать проекты, направленные на снижение углеродного следа. В III квартале "Газпром нефть" заключила соглашения с крупнейшими российскими транспортными компаниями - "Совкомфлотом" и "Аэрофлотом" - о сотрудничестве в области производства экологичных видов топлив.

