Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,68%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,68%, до 4120,81 пункта, индекса РТС на 0,79%, до 1788,34 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи снижался до 4119,08 пункта (-0,72%), индекс РТС находился на уровне 1788,44 пункта (-0,78%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE уменьшается на 0,59% - до $79,81 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,74% и торгуется на уровне $76,98 за баррель.