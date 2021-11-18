МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Власти Москвы подписали еще два соглашения по программе создания мест приложения труда. Благодаря этому более 2 тыс. новых рабочих мест создадут на севере и северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Город подписал еще два соглашения по программе создания мест приложения труда. Компании из структуры ГК ФСК построят новый деловой центр и промышленный технопарк, вложения составят 8,5 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст за пределами Третьего транспортного кольца более двух тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда за пределами ТТК.

"Еще два инвестора подписали с городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тыс. кв. м. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 млрд рублей", - сказал он.

По условиям соглашения взамен столица предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов. В рамках первого соглашения инвестор построит деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. Площадь объекта составит 56 тыс. кв. м. Застройщик инвестирует в строительство 7,4 млрд рублей.

"Помимо офисов, проект предполагает создание торговых площадей и объектов общепита. В будущем здесь смогут работать около 1,7 тыс. человек. Льготу инвестор сможет использовать при переоформлении земельных участков для строительства ЖК Sydney City после того, как сдаст деловой центр в эксплуатацию. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участка, где строится жилье. Офисное здание и дома, попадающие под программу, будут находиться на соседних участках, что отвечает задаче сбалансированной застройки спальных районов", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.