Газпромбанк подписал международные принципы ответственного банкинга UNEP FI

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк присоединился к соглашению о соблюдении принципов ответственной банковской деятельности UNEP FI (финансовая инициатива программы ООН по окружающей среде - прим. ТАСС), направленных на достижение целей устойчивого развития ООН и целей Парижского соглашения по климату. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе банка.

"Газпромбанк подписал "Принципы ответственной банковской деятельности" финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде (UNEP FI), официально присоединившись к международному сообществу ответственного банкинга. Документ содержит принципы деятельности банковских организаций, реализация которых способствует достижению Целей устойчивого развития ООН и целей Парижского соглашения по климату", - сказано в сообщении.

Газпромбанк обязуется регулярно отчитываться о влиянии своей деятельности на окружающую среду, что позволит, как пояснили в пресс-службе, системно оценить риски и использовать возможности от перехода к более устойчивой экономике.

Сообщается, что в Газпромбанке уже создан совет по внедрению принципов устойчивого развития и принят ряд документов, регламентирующих деятельность в области ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). Также компания опубликовала первый отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2020 год, согласно которому объем проектов Газпромбанка в сфере ESG составляет около 200 млрд рублей, а проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом - более 700 млрд рублей.

Как отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, слова которого приводятся в сообщении, "присоединяясь к принципам ответственной банковской деятельности, Газпромбанк подтверждает серьезность своих намерений продолжить выбранный курс".

"Мы планируем строить свою дальнейшую работу, опираясь на лучшие мировые практики в области устойчивого развития, а также повышать свою прозрачность, принимать активное участие в совершенствовании регуляторной базы, отчетности и способствовать продвижению принципов устойчивого развития среди наших клиентов и контрагентов", - заявил Акимов.