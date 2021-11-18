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Эксперт сообщил о падении въездного турпотока в Россию в 2021 году на 95%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что летом удалось восстановить прием туристов из ОАЭ, Индии, Германии и других стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Туристические поездки из иностранных государств в Россию в этом году снизились на 95% по сравнению с доковидным периодом, что немного меньше, чем в 2020 году, сообщил в четверг на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"В прошлом году мы зафиксировали 97% падение туристических поездок иностранных туристов в Россию. В этом году цифра существенно не улучшилась, это все равно минус 95%", - сказал Горин.

Он отметил, что летом 2021 года удалось восстановить прием туристов из ОАЭ, Индии, Германии и ряда других стран. "В любом случае, это цифра, которая наносит ущерб туроператорам по въездному туризму. Если говорить о цифрах выездного туризма, то в прошлом году мы зафиксировали падение на 85%, в этом году падение, конечно, значительно сократилось - это минус 60% в среднем. Есть направления, которые быстрее восстанавливаются, это Турция, ОАЭ, Египет, ряд других стран", - отметил Горин.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в сентябре сообщала, что ожидает восстановления въездного туризма в Россию не раньше второй половины 2022 года. По ее данным, падение было больше, чем на 50-70% по сравнению с 2019 годом.

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