В технопарк "Авиатор" ОЭЗ "Титановая долина" планируют привлечь порядка 10 резидентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 резидентов планируется привлечь в технопарк "Авиатор", который создается на площадке ОЭЗ "Титановая долина" под Екатеринбургом. Часть объектов начнут строить до конца 2021 года, сообщил в четверг генеральный директор ОЭЗ Андрей Антипов в ходе V Общероссийского форума "Города России 2030".

Ранее сообщалось, что соглашение о создании технопарка "Авиатор", где будет размещено производство авиаизделий из композитных материалов, было подписано в декабре 2020 года. Его якорным резидентом стал Уральский завод гражданской авиации.

"Всего мы планируем порядка десяти резидентов привлечь на территорию технопарка. Основная цель - локализация производств, связанных с авиастроительной отраслью. <…> Сейчас происходит активное проектирование, часть объектов мы начнем строить уже в этом году", - сказал Антипов.

Он рассказал, что сейчас проектируется порядка 20 тыс. кв. м площадей, где будут размещены резиденты, в перспективе общая площадь производственных помещений технопарка достигнет 40 тыс. кв. м.

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до второго класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.