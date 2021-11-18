На Кубани прогнозируют рост урожая овощей на 2% по итогам года

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Краснодарском крае завершили уборочную кампанию овощей открытого грунта и приступили к уборке в теплицах, собраны более 500 тыс. тонн. Всего в регионе в 2021 году планируется собрать около 850 тыс. тонн овощей, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев журналистам в четверг.

"В этом году наши аграрии планируют собрать около 850 тыс. тонн овощей. Это на 17 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. На сегодняшний день уже собрано 550 тыс. тонн овощей. Наш климат благоприятен для выращивания более чем сорока овощных культур в открытом и защищенном грунте. Сегодня мы обеспечиваем кубанскими овощами не только жителей края, но и всех отдыхающих на наших курортах", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

В пресс-службе администрации добавили, что уборка овощей в открытом грунте завершена, из 550 тыс. тонн собранного урожая - более 100 тыс. тонн - это уже тепличные овощи. В пресс-службе отметили и рост урожая на крупных предприятиях и фермерских хозяйствах, объемы уже увеличились на 3% по сравнению с 2020 годом, собраны 440 тыс. тонн овощей.

В 2020 году в регионе было собрано 832,8 тыс. тонн овощей, из которых 120 тыс. тонн в тепличных хозяйствах. Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница.