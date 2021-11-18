{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани прогнозируют рост урожая овощей на 2% по итогам года

Всего в регионе в 2021 году планируют собрать около 850 тыс. тонн овощей

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Краснодарском крае завершили уборочную кампанию овощей открытого грунта и приступили к уборке в теплицах, собраны более 500 тыс. тонн. Всего в регионе в 2021 году планируется собрать около 850 тыс. тонн овощей, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев журналистам в четверг.

"В этом году наши аграрии планируют собрать около 850 тыс. тонн овощей. Это на 17 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. На сегодняшний день уже собрано 550 тыс. тонн овощей. Наш климат благоприятен для выращивания более чем сорока овощных культур в открытом и защищенном грунте. Сегодня мы обеспечиваем кубанскими овощами не только жителей края, но и всех отдыхающих на наших курортах", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

В пресс-службе администрации добавили, что уборка овощей в открытом грунте завершена, из 550 тыс. тонн собранного урожая - более 100 тыс. тонн - это уже тепличные овощи. В пресс-службе отметили и рост урожая на крупных предприятиях и фермерских хозяйствах, объемы уже увеличились на 3% по сравнению с 2020 годом, собраны 440 тыс. тонн овощей.

В 2020 году в регионе было собрано 832,8 тыс. тонн овощей, из которых 120 тыс. тонн в тепличных хозяйствах. Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница.

Теги
РоссияКраснодарский край
Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки
Глава регулятора отметила, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы
Читать полностью