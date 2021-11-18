Красноярский край подал заявку об открытии 17 новых авиарейсов в другие регионы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют, что в 2022 году из аэропорта Красноярск будет открыто 17 новых межрегиональных авиарейсов. Соответствующая заявка уже подана в Росавиацию, сообщил в рамках "Транспортной недели" министр транспорта края Константин Димитров.

"Уже сделали заявку в Росавиацию на 17 дополнительных направлений в следующем году. Мы надеемся, что будем в полном объеме поддержаны", - сообщил министр. По его словам, в 2022 году власти региона планируют заложить порядка 500 млн рублей на софинансирование межрегиональных перелетов.

Как уточнил ТАСС Димитров, среди планируемых направлений - Кемеровская область, Братск (Иркутская область), Алтай и Алтайский край, Омск. Он отметил, что это субсидируемые из бюджета рейсы, по фиксируемой стоимости перелета. Планируется, что выполнять их будет краевая авиакомпания "Красавиа" и "Аэрофлот".