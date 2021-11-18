Песков призвал не ориентироваться на аналитиков, говорящих о пределах добычи у "Газпрома"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром" поставляет в Европу ровно столько газа, сколько у него просят, в том числе дополнительно. Это подчеркнул в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" поставлял и поставляет ровно столько, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами", - сказал представитель Кремля.

Комментируя утверждения со ссылкой на аналитиков, что якобы российская компания уже достигла предельных значений по уровню добычи газа, Песков отметил: "Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надежная информация от первоисточника".