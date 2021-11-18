ЦБ планирует использовать количественные ограничения кредитов со второй половины 2022 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует начать использовать механизм количественного ограничения кредитов со второй половины 2022 года. Об этом сообщила на ежегодной конференции "S&P Global Ratings - Россия" глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо", - сказала Данилова.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций (МФО), от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения банками или МФО установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается предусмотреть для кредитных организаций повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО - дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Законопроект был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.

Потребкредиты с долговой нагрузкой выше 80%

Доля потребкредитов с долговой нагрузкой выше 80% в III квартале 2021 года выросла до 31%, сообщила Данилова.

"Мы действительно видим ухудшение стандартов кредитования. Наши основные показатели, которые мы смотрим, это доля кредитов с высоким ПДН, показателем долговой нагрузки. И мы видим, что с начала пандемии показатель существенно возрос <...> Кредитов с ПДН больше 80% было 23%, сейчас уже в III квартале - 31%", - отметила Данилова.

По ее словам, рост долговой нагрузки россиян, который наблюдался в последнее время, прежде всего связан именно с ростом необеспеченного потребительского кредитования. При этом рост происходит не только за счет вовлечения большего количества заемщиков, но и за счет роста закредитованности уже имеющихся, пояснила Данилова.

"Сейчас я не стала бы давать какие-то точные прогнозы. Мы видим, что в октябре, наверное, цифры по росту были ниже. Но я не стала бы прогнозировать, что это замедление точно уже устойчивое, поскольку мы понимаем, что сыграла здесь и пандемия, и ограничительные меры", - заключила глава департамента ЦБ.