Самую короткую дорогу из Иркутска на Байкал оснастят системой транспортной безопасности

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Систему транспортной безопасности для охраны мостов и путепроводов начали монтировать на Байкальском тракте - самой короткой дороге из Иркутска на Байкал. Это первая дорога в регионе, которую оснастят такой системой, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"На автодороге Иркутск - Листвянка начали устанавливать систему транспортной безопасности. Ее задача - защитить от умышленных разрушений мосты и путепроводы. <…> На эти цели из областного бюджета выделено 44,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Байкальский тракт - первая в Иркутской области дорога, где монтируют систему транспортной безопасности: видеокамеры, инфракрасные датчики слежения и громкоговорители. Так как полностью огородить мосты и запретить подходить к ним невозможно, применяется электронная система безопасности. Если человек зайдет в запретную зону, то ему сообщат о нарушении через громкоговорители и попросят покинуть территорию. В противном случае на место прибудет группа быстрого реагирования. Информация с приборов будет поступать в пункт управления, который разместят также на Байкальском тракте. Он будет работать круглосуточно.

Система транспортной безопасности на Байкальском тракте будет охранять 11 объектов, расположенных на отрезке длиной 53 км. В 2022 году такой системой планируется обеспечить дорогу Иркутск - Большое Голоустное, которая тоже ведет на Байкал.

Байкальский тракт был построен в начале 1960-х годов, его протяженность составляет почти 70 км. Дорога ведет из Иркутска в туристический поселок Листвянка.