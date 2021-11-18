Прогулочные электросуда планируют запустить на Енисее летом 2022 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прогулочные суда, работающие на электричестве, планируют запустить по маршруту Красноярск - Дивногорск летом 2022 года. Об этом сообщил в кулуарах "Транспортной недели" в четверг министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

"Мы готовим инфраструктуру. Маршрут у нас будет первый пилотный и базовый - Красноярск - Дивногорск, мы уже оформляем причал, параллельно компания "Водоход" готовит инфраструктуру подзарядки, станции. Со следующего года, где-то в июне, мы сможем запустить", - сообщил Димитров.

По его словам, суда смогут принимать до 130 пассажиров. "Комфортные прогулочные суда с барами, столиками. Современные, красивые и бесшумные", - добавил он. Министр отметил, что средняя скорость судов составит 20 км/ч, это позволит проходить без подзарядки маршрут Красноярск - Дивногорск - Красноярск. При большей скорости суда будут подзаряжаться в Дивногорске.

Дивногорск расположен на правом берегу Енисея в 20 км (по автодороге в 40 км) от Красноярска. В городе находится Красноярская ГЭС, смотровая площадка которой является одним из мест, посещаемых туристами.