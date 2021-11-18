Власти Ингушетии попросили сенаторов поддержать развитие горных курортов "Армхи" и "Цори"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Развитие туризма в Ингушетии требует развития горного курорта "Армхи" и строительства курорта "Цори" на территории Джейрахского и Сунженского районов республики. С просьбой о поддержке этих проектов обратился к сенаторам вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в верхней палате парламента в четверг.

"В целях создания комфортных условий для пребывания туристов нам необходимо произвести строительство второй очереди инженерных и спортивных объектов и иной туристической инфраструктуры на территории "Армхи" в рамках госпрограммы развития СКФО до 2035 года. Первая очередь построена и функционирует, заполняемость очень высокая. Мы просили бы обратиться к АО "Курорты Северного Кавказа" (с ноября 2021 года - АО "Кавказ.РФ" - прим. ТАСС) с просьбой спроектировать второй этап и начать финансирование. Предварительные договоренности об этом у нас присутствуют", - сказал Фурсов.

Он также попросил сенаторов поддержать обращение по началу проектирования горного курорта "Цори", строительство которого планируется с 2012 года.

"Он располагается на северном склоне горы, где снежный покров держится дольше, но с 2012 года, к сожалению, в направлении развития этого курорта никакого продвижения не было", - пояснил вице-премьер Ингушетии.

По словам Фурсова, интерес туристов к Ингушетии в последнее время заметно вырос - на 1 сентября турпоток в республику составил 77 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года республику посетили 43,4 тыс. человек. По данным Росстата, объем платных туристических услуг за 2020 год составил почти 61 млн рублей (в 2019 году - 55 млн рублей). На территории Ингушетии находятся свыше 2 тыс. объектов культурного наследия, разработано 42 маршрута, в том числе межрегиональных.