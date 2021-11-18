МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сбор гречихи в России превысил 1 млн тонн, что на 66 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит уровень 2020 г. и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки", - сообщили в министерстве.

По данным Минсельхоза, в текущем году посевные площади под культурой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га, что позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. Гречиха выращивается в 49 субъектах России. К регионам - лидерам, на которые приходится около 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Башкирия, Курская, Воронежская и Орловская области.

В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка. "Минсельхоз ведет планомерную работу, направленную на расширение посевных площадей, внедрение современных технологий, увеличение объемов внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных семян. Эти и другие меры способствуют росту производства крупяных культур и формируют значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", - добавили в министерстве.