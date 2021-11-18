ФТС с начала 2021 года пресекла ввоз 4 тыс. тонн нелегального табака на 1 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с правоохранительными органами и Роспотребнадзором с начала 2021 года задержали на границе порядка 34 млн пачек нелегального табака весом около 4 тыс. тонн. Об этом сообщила начальник отдела контроля за оборотом товаров Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Светлана Арбекова.

"В 2021 году таможенными органами совместно с МВД, Роспотребнадзором задержано около 34 млн пачек табачной продукции весом около 4 тысяч тонн стоимостью более миллиарда рублей", - отметила Арбекова в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам исследования рынка нелегальной табачной продукции в РФ.

По выявленным в 2021 году нарушениям возбуждено 116 уголовных дел. Арбекова подчеркнула, что схема ухода недобросовестных участников рынка от уплаты акцизов на табачную продукцию основана на свободном перемещении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Арбекова добавила, что в этой связи ФТС России поддерживает инициативы о введении мер по ужесточению размера штрафа по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).