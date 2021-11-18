Иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы из аэропорта Калининграда за границу

КАЛИНИНГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Иностранные авиакомпании получили возможность выполнять полеты из калининградского аэропорта Храброво, которому на пять лет присвоен седьмой режим "свободы воздуха". Об этом сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.

"Режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" введен в аэропорту Калининград (Храброво) решением Минтранса РФ с ноября 2021 года сроком на пять лет без каких-либо ограничений. Авиакомпании могут выполнять рейсы в любые иностранные государства", - говорится в сообщении.

С конца 2014 года в Храброво действовал режим открытого неба пятой "свободы воздуха". Иностранные авиакомпании могли летать из Калининград только в одну из третьих стран с полетом в свою страну. Седьмая "свобода воздуха" дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

"Снятие ограничений по седьмой "свободе воздуха" дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда. Переговоры с европейскими авиакомпаниями велись у нас длительное время. С получением седьмой "свободы" мы выходим на другой уровень, нам есть, что конкретно предлагать авиаперевозчикам", - отметил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный.

По его словам, заинтересованность в полетах в Калининград на сегодняшний день выразили Wizz Air, Ryanair, EasyJet и ряд других авиакомпаний. "Уже к началу весенне-летней навигации ожидаем конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний", - сказал гендиректор Храброво.

Калининградский аэропорт - один из самых быстрорастущих по пассажирообороту. Предполагается, что в этом году будет обслужено более 3,5 млн пассажиров. На сегодняшний день из аэропорта Храброво рейсы в Белоруссию, Германию, Египет, Турцию, Казахстан выполняют российские авиаперевозчики, уточнили в пресс-службе.

"Свобода воздуха"

Первым в России седьмую степень "свободы воздуха" в 2020 году получил петербургский аэропорт Пулково.

Всего в гражданской авиации коммерческие права на выполнение рейсов разделены на девять степеней "свободы воздуха". Первая свобода дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, девятая подразумевает право авиакомпании на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.

