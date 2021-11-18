ЦБ предложил снова снизить максимальную ставку по микрозаймам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности очередного снижения максимальной ставки по кредитам в микрофинансовых организациях (МФО). Такое мнение она высказала, выступая в Госдуме.

"Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям", - сказала она, обращаясь к депутатам.

Она напомнила, что ранее уже принимались соответствующие поправки в законодательство. Так, в 2019 году предельный уровень платежей по займам был ограничен 2,5 суммы долга, ежедневная процентная ставка - уровнем 1,5%. Затем в том же году было введено ограничение на проценты и штрафы, которые не должны превышать долг более чем вдвое, ежедневная процентная ставка ограничивалась 1%.