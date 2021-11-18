Реализация 12 инвестпроектов в Ингушетии позволит увеличить объем продукции АПК на 35-40%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Реализация 12 инвестиционных проектов стоимостью свыше 23 млрд рублей в Республике Ингушетия позволит увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) региона на 35-40%. Об этом сообщил в четверг в ходе Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации и. о. первого зампредседателя правительства республики - министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"В агропромышленном комплексе республики реализуется более 12 инвестиционных проектов, объем вложений составил более 23 млрд рублей. <…> Реализация данных проектов, по нашим прогнозам, позволит существенно увеличить производство продукции агропромышленного комплекса на 35-40%", - сказал он.

Тем не менее, эти проекты не позволят выйти региону на полное самообеспечение продукцией АПК. В течение ближайших пяти лет республике, по словам Евлоева, необходимы дополнительные инвестиции в строительство минимум двух молочно-мясных комплексов с предприятием для переработки молочной продукции, строительство птицекомплексов, развитие мелиорации в республике, строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей и ягод и производство прудовой рыбы.

Животноводство является одной из основных отраслей АПК республики, при этом увеличение поголовья скота и рост числа фермерских хозяйства осуществляется благодаря господдержке. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены в текущем году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе 2021 года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар в регионе.

По данным республиканского Минсельхоза, в Ингушетии 14 сельскохозяйственных ГУПов, в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3,3 тыс. голов. Еще четырьмя, ГУПами "Малгобекское", "Алханчуртское", "Беркат" и "Магас", приобретено более 300 голов крупного рогатого скота.