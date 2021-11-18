Николаев: Якутский газовый проект позволит создать более 1 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Реализация Якутского газового проекта позволит создать более 1 тыс. рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Комплексное развитие ресурсной базы ПАО ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) - Якутский газовый проект (СПГ) - предполагает строительство 1,4 тыс. км магистрального газопровода из поселка Кысыл-Сыр в Якутии до поселка Аян Хабаровского края и выпуск до 18 млн т сжиженного природного газа в год.

"Предприятие привлечет колоссальные людские, сырьевые и материальные ресурсы. Будет создано более 1 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, а уровень добычи газа возрастет до 28 млрд кубометров в год. Проект Якутский СПГ решает важные социально-экономические задачи. Это не только рекорды в производстве и геологоразведке, но в первую очередь - переход качества жизни наших граждан на новый уровень", - привели слова главы Якутии Айсена Николаева с совещания о реализации инвестпроектов в Якутии с участием вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Проект позволит газифицировать 14 населенных пунктов Мегино-Кангаласского, Амгинского и Усть-Майского районов, в которых проживают более 16 тыс. жителей республики. "Попутно получит развитие газозаправочной инфраструктура, что в свою очередь даст положительный эффект и для сельского хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил Трутнев на совещании, инвесторы при реализации крупных инвестиционных проектов на территории республики вложили более 130 млрд рублей. "На территории Якутии сегодня реализуется 54 инвестиционных проекта с государственной поддержкой. Из них 25 проектов уже запущено, 29 - в стадии реализации. <…> Создано более 10 тыс. рабочих мест", - сказал Трутнев.

ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха. Является основным газодобывающим предприятием Якутии.