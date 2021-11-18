Воронежские власти увеличат объем субсидий, выделяемых на ЖКУ нуждающимся

ВОРОНЕЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Объем субсидий, выделяемых из бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг нуждающимся, увеличат в 2022 году в Воронежской области почти на 40%, до 1,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"За 2021 год помощь в оплате услуг ЖКХ нуждающимся гражданам и семьям составила почти 1,3 млрд рублей. В следующем году на субсидии по оплате коммунальных услуг предусмотрено более 1,8 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

В правительстве региона уточнили, что подобные компенсации ежемесячно предоставляются многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам и семьям, имеющим невысокие доходы.