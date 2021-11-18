Мастер-план развития Нальчика как курорта планируют реализовать в течение 10 лет

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Реализация градостроительной концепции развития территории курорта федерального значения Нальчик (Кабардино-Балкария) планируется в два этапа, на каждый из которых потребуется примерно по пять лет, рассказал ТАСС мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

"Мастер-план - это новый подход к проектированию, раньше были просто проекты планировки, концепции, так что для нас, для КБР, это впервые. Разработала мастер-план курортной зоны города компания ООО РТДА. Это известная компания, они делали объекты как в России, так и за границей", - рассказал собеседник агентства.

Мастер-план был разработан летом текущего года, он уже прошел необходимые процедуры на региональном уровне и в настоящее время находится на согласовании в Ростуризме. Речь идет о развитии территории площадью 365 га, куда входит и парковая зона, и курортно-санаторная зона. "После утверждения мы начнем его реализовывать в два этапа. Десять лет - это максимум, за который может быть реализован мастер-план", - сказал мэр.

Ахохов пояснил, что для его создания была проведена огромная работа - разработчики разговаривали с руководством санаториев курорта, обсуждали перспективы развития. "По парковой зоне говорили со специалистами о том, какие зоны есть, каких не хватает. Опросили немалое количество горожан, узнавали все потребности, исходя из этого и разработали схему с поэтапным развитием", - рассказал он.

Первый этап, по словам Ахохова, предполагает такие быстродостижимые цели как устройство новых дорожек, бульваров, променадов. Что касается развития курортно-санаторной части города, реализация может занять до семи лет.

"Мы делаем город комфортным не только для туристов, а, в первую очередь, для горожан. Думаю, что для местных жителей будет интересна именно парковая зона, зона развлечений. У нас появятся новые аллеи, деревня мастеров, зоны для активного отдыха, которые очень востребованы, но их практически нет. Город должен вернуть себе звание жемчужины Кавказа и всероссийской здравницы, нам есть чем гордиться. Мы смогли сохранить курорт, и у нас огромный потенциал, все что нам нужно, - это грамотное развитие имеющегося потенциала", - сказал он.

О Нальчике

Ранее сообщалось, что развитие территории курорта федерального значения "Нальчик" учтет все туристические приоритеты. Как отмечалось, разработанный мастер-план - это стратегия развития, которая перейдет в градостроительный документ.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.