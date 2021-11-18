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Путин заявил, что Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией

Президент добавил, что Москва намерена переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, кредитно-банковской политики с Минском

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия намерена развивать интеграционные процессы с Белоруссией, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МИД.

"Со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что Москва намерена переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, кредитно-банковской политики с Минском.

Путин также призвал к диалогу между белорусскими властями и оппозицией.

"Мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии хоть и успокоилась внутри страны, тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", - указал президент.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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