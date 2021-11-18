Новые резиденты индустриального парка "Богословский" на Урале инвестируют более 9 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Два новых резидента индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске инвестируют в производства более 9 млн рублей. С их приходом бизнес-инкубатор в парке полностью заполнился резидентами, сообщили в четверг в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала, управляющей "Богословским".

"Предприятие по производству металлоконструкций, а также сервисный центр горношахтного оборудования получили статус резидента индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске. Компании разместят свое производство на промышленных площадях второго бизнес-инкубатора, который был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Новые резиденты индустриального парка "Богословский" инвестируют более 9 млн рублей и создадут 35 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, строительство второй площадки с готовой инфраструктурой для размещения промышленных производств было обусловлено высоким спросом со стороны малого и среднего бизнеса.

"Ранее индустриальный парк "Богословский" прошел проверку Минпромторга России на соответствие требованиям промышленных площадок и внесен в федеральный реестр индустриальных парков. Аккредитация позволила воспользоваться федеральными мерами господдержки и получить субсидию в размере 44,4 млн рублей на строительство второго здания бизнес-инкубатора", - цитирует пресс-служба Казакову.

Сейчас в индустриальном парке функционируют два промышленных здания с готовой инфраструктурой площадью 1,5 тыс. кв. м.

"К настоящему моменту объем частных инвестиций в Богословский составляет 3,3 млрд рублей, показатель увеличился в два раза с начала 2019 года. Количество созданных рабочих мест за три года увеличилось на 309 человек", - цитирует пресс-служба гендиректора КРСУ Максима Прачика.