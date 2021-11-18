Плата за ЖКУ в Подмосковье вырастет на 4,4%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рост платы за коммунальные услуги в Московской области в 2022 году не превысит уровень инфляции и в среднем составит 4,4%, или около 324 рублей, сообщила в четверг председатель Комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина.

"Что касается планов на 2022 год, при расчете тарифов мы руководствуемся прогнозом социально-экономического развития, а также утвержденным правительством РФ средним индексом роста платы граждан. Ожидаем, что средний рост в Московской области будет на уровне инфляции, не превышая ее. <...> По нашим прогнозам, средняя платежка за коммунальные услуги по области вырастет на 324 рубля", - сказала Доркина в ходе заседания Мособлдумы.

Она пояснила, что рост тарифов ожидается с 1 июля 2022 года.

Согласно презентации к выступлению, прогнозируемый рост платы в 2022 году составит 4,4%.

По ее словам, в 2021 году средняя плата за ЖКУ в многоквартирных домах выросла на 240 рублей, в ИЖС - на 350 рублей.