ТОСЭР в городах атомной отрасли рассматривают проекты на 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проекты потенциальных инвесторов на 2 млрд рублей находятся на рассмотрении управляющей компании АО "Атом-ТОР" (управляет территориями опережающего социально-экономического развития ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли). Об этом сообщил в четверг генеральный директор "Атом-ТОР" Николай Пегин в ходе стратегической сессии, посвященной ТОСЭР в городе Заречном Пензенской области.

"Объем инвестиций по проектам потенциальных резидентов ТОСЭР атомных городов, которые находятся на рассмотрении управляющей компании сегодня, составляет около 2 млрд рублей", - сказал в ходе онлайн-дискуссии Пегин.

Всего в восьми ТОСЭР, созданных в "атомных" ЗАТО, на сегодняшний день работают 60 резидентов. Объем заявленных инвестиций - 14 млрд рублей. По уже заключенным с резидентами соглашениям заявлено не менее 2 600 рабочих мест. Всего в 115 ТОСЭР, действующих на территории России, должно появиться 125 тыс. рабочих мест.