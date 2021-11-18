В ГК "Дело" сообщили, что не отказываются от создания флота

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" не отказывается от идеи создания собственного флота, может вернуться к ней через 2-3 года. Об этом в кулуарах Транспортной недели сообщил журналистам гендиректор управляющей компании "Дело" Дмитрий Паньков.

"Мы об этом очень серьезно думаем не первый год, у нас есть определенные наработки в этом направлении, но на настоящий момент никаких решений нет. Мы понимаем, что с учетом тенденций последнего года и будущих тенденций, это могло бы быть очень интересно для нас", - сказал он.

Паньков уточнил, что речь идет о среднесрочной перспективе - 2-3 года. По его словам, решение о создании собственного флота никак не увязано с долговой нагрузкой группы.

"Если вы посмотрите транспортную стратегию [до 2030 года с прогнозом до 2035 года], там прописано в качестве одной из целей увеличение доли грузов в импорте - экспорте, перевозимых под российским флагом. И это, по сути, является неким проецированием задачи по созданию собственного российского флота", - продолжил Паньков.

Он отметил, что группа внимательно следит за тем, как государство подходит к этой задаче, "но пока и у государства решений <...> нет, потому что это очень задача технологически сложная и очень капиталоемкая".

О группе

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг DeloPorts и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог "пространства 1520".