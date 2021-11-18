В Думе предлагают отложить срок выполнения обязательств по купленным до пандемии турам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") сообщил, что комитет поддерживает продление еще на год действия постановления кабмина о переносе сроков выполнения обязательств туроператоров по приобретенным до пандемии турам.

Речь идет о постановлении кабмина от 20 июля 2020 года №1073, оно касается не состоявшихся из-за пандемии зарубежных туров, приобретенных до 31 марта 2020 года. Как напомнил Тарбаев, мораторий на исполнение обязательств туроператоров действует до 31 декабря этого года. "Мы, безусловно, хотели бы, чтобы это постановление было рассмотрено, чтобы продлить мораторий на год. Чтобы все-таки дать нашим туроператорам выплатить те долги, которые саккумулировались перед клиентами, либо предложить им взамен другой турпродукт, который бы удовлетворил клиента", - заявил глава комитета.

По словам Тарбаева, если этот мораторий не будет продлен, российскую туротрасль "ожидает очередной неприятный удар". "Потому что сегодня многие туристические компании не в состоянии выполнить свои обязательства из-за того, что уже второй год полноценно эта сфера не работает", - пояснил он.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Отсрочка исполнения туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений, сообщила 16 ноября замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.