Общепит и отели показали умеренный рост в III квартале 2021 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей общественного питания, гостиниц, производства кино- и видеофильмов продемонстрировали в III квартале 2021 года умеренный рост. Об этом говорится в материалах индекса роста МСП, который составляют аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Институт экономики роста им. Столыпина на основе данных банковской статистики ПАО "Сбербанк".

"Сфера общественного питания имела бы одни из лучших шансов на восстановление при неухудшении ситуации с коронавирусом. Рост производительности, улучшение налоговых режимов, постепенное восстановление оборотов создают реальные предпосылки к этому", - говорится в материалах индекса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Индекс роста в III квартале 2021 года в отрасли общепита показал значение 12 пунктов, что означает "умеренный рост". Эксперты считают, что отрасль, "имея один из наиболее худших темпов падения в 2020 году", начала восстанавливаться в 2021 году. Однако потери 2020 года не могут быть компенсированы полностью - динамика падения (прежде всего оборотов) за 2020 год превышает динамику их роста в 2021 году, говорится в материалах.

Что касается сферы гостиниц и размещения, то здесь индекс роста МСП за тот же период 2021 года составил 22 пункта ("умеренный рост"). Авторы исследования отмечают, что гостиничный сектор получил "второе дыхание", что предопределяет высокую потребность в стимулировании государством его дальнейшего развития. Поэтому инвестировать в отрасль необходимо именно сейчас, новое качество инфраструктуры и услуг поможет сохранить туристов после пандемии, отмечается в материалах.

Индекс роста сферы производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издания звукозаписей и нот показал семь пунктов - также "умеренный рост". "Отрасль восстанавливается крайне медленно. И в III квартале 2021 года обороты не достигли докризисных. Ограничения в IV квартале 2021 года могут снова отправить отрасль в отрицательную зону", - показали данные индекса.

Бизнес в стагнации

Индекс роста по компаниям в области искусства и организаций развлечений в III квартале 2021 года показал минус три пункта, результат промаркирован как "стагнация".

"Несмотря на наиболее сильные последствия [пандемии], отрасль продолжает сражаться за свое будущее - сохранились работники и постепенно стали выправляться обороты. Однако ситуация с распространением COVID-19 в IV квартале 2021 года ухудшает риски отрасли и делает крайне неопределенной ситуацию с возможным восстановлением", - говорится в исследовании.

Его авторы подчеркивают, что после падения во II квартале 2020 года наблюдается определенный рост оборотов, однако уровня 2019 года "не удалось достичь ни в одном квартале".

"При этом количество работников в одном МСП фактически не снижалось - здесь действуют особенности отрасли, в основном под мероприятия собираются временные команды, которые работают как ИП или самозанятые и не входят в статистику работников. Удалось сохранить количество занятых, в том числе так как их формальное число и было минимальным", - отмечается в документах к индексу.

Об индексе

Индекс рассчитывается по 83 субъектам РФ на ежеквартальной основе. В текущей методологии данные каждого квартала сравниваются с данными квартала 2019 года с поправкой на инфляцию (для денежных показателей). Результаты переводятся в шкалу от -50 до 50.

Данные индекса охватывают около 49% всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также работников, занятых у субъектов МСП. В зависимости от региона выборка составляет от 19% до 58%. Индекс составляется ежеквартально.