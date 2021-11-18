МЭР: товарооборот России и Бразилии за 9 месяцев 2021 года превысил итоги 2020 года на 18%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Бразилии в январе - сентябре текущего года превысил показатели всего 2020 года на 18,3%, достигнув $4,9 млрд, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Терезой Кристиной да Коста, которая находилась с визитом в Москве.

При этом в годовом выражении товарооборот между странами вырос на 74,6%.

"Бразилия с 2010 года прочно сохраняет позицию торгового партнера номер один России в Латинской Америке, с долей в 33% от товарооборота нашей страны с этим регионом", - цитирует Решетникова пресс-служба МЭР.

Министры высоко оценили итоги 11-го заседания межправительственной комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и выразили готовность к дальнейшему углублению взаимодействия в рамках межправкомисии, отметили в МЭР. Решетников также пригласил представителей Бразилии к участию в следующем году в Петербургском международном экономическом форуме и в Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.