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Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы перекачки сырья

Поставки восстановлены после ремонтных работ на нефтеперекачивающей станции

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы поставки российской нефти в Польшу после ремонтных работ на нефтеперекачивающей станции.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 18 ноября в 12:13 (совпадает с мск) вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке "Гомель - Мозырь - Адамово", - говорится в сообщении на сайте предприятия в четверг.

16 ноября "Гомельтранснефть" сообщил, что начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Польши. Транспортировка нефти была снижена на 7% от плана.

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