Эксперты заявили о снижении цен на арматуру на российском рынке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Цены на арматуру на российском рынке, согласно данным ценового агентства Fastmarkets, начали снижаться благодаря увеличению объемов предложения.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность сохранения или повышения пошлин на экспорт отдельных видов металлопродукции в случае дальнейшего повышения цен. Замминистра пояснил, что ранее принятые властями меры позволили стабилизировать цены на металлургическую продукцию, однако в октябре цены на арматуру резко выросли. Так, цена арматуры диаметром 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39% - с 57 тыс. до 79,25 тыс. руб. за тонну с НДС, отмечал Евтухов.

По данным Fastmarkets, цены на арматуру диаметром 12 мм у крупных трейдеров в Центральном федеральном округе снизились за неделю, завершившуюся 15 ноября, на 2,5-5 тыс. руб. - до 77,5-78,5 тыс. руб. за тонну с НДС.

Цены производителей, по данным агентства, за этот же период снизились на 1-2 тыс. руб., до 73-75 тыс. руб., на условиях поставки CPT (Carriage Paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) до Москвы, включая НДС.

Причины роста цен

Причиной роста цен на арматуру в октябре стало то, что в то время, как стоимость падала с конца июля до середины сентября из-за экспортных пошлин, трейдеры и строительные компании покупали минимально необходимые объемы металлопродукции, пишет Fastmarkets.

Однако после того, как цены на арматуру достигли "дна" во второй половине сентября, возник ажиотажный спрос, для удовлетворения которого не хватало предложения, что явилось причиной резкого роста цены в октябре.

Затем ажиотаж спал благодаря новым объемам предложения от Ревякинского металлургического комбината, Новороссийского прокатного завода и других региональных поставщиков, пишет Fastmarkets. В целом, спрос на арматуру остается высоким, отмечает агентство.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну. В том числе для окатышей пошлина составляет не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее $115, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее $133.