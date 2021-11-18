Reuters: ЕС планирует создать единую биржевую информационную ленту

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Евросоюз планирует создать единую биржевую информационную "ленту", позволяющую пользователям европейских финансовых площадок оперативно получать информацию о совершенных на них сделках. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

"Все рыночные источники информации должны будут обеспечить агрегаторам рыночных данных доступ к ключевой стандартизованной рыночной информации", - отмечается в нем. Как утверждается в проекте документа, создание нового информационного продукта должно помочь Евросоюзу лучше конкурировать с Лондоном и Нью-Йорком, где располагаются одни из самых крупных фондовых бирж в мире. Рейтер добавляет, что биржи должны будут передавать на ленту данные по разным видам активов: акциям, облигациям, деривативам и другим.

Подписка на ленту будет платной, при этом крупным игрокам придется платить по повышенному тарифу. Согласно замыслу Еврокомиссии, это поможет облегчить доступ к рыночной информации для мелких инвесторов, которые не могут тратить большие средства на ее приобретение.

В настоящее время аналогичные информационные инструменты используются на ряде бирж в США.