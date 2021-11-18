Страховщики и АТОР попросили кабмин продлить сроки выплат за несостоявшиеся туры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагают правительству РФ продлить до конца 2022 г. сроки действия постановления об отсрочке обязательств перед туристами. Соответствующее письмо ассоциации готовятся направить в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, следует из совместного заявления организаций.

"В нынешней ситуации мы видим всего два пути не допустить возникновения нового кризиса на туроператорском и страховом рынках. Первый, наиболее логичный, с нашей сточки зрения, - это продлить действие постановления до конца 2022 года, которое обеспечит возможность туроператорам предоставить равнозначные туры потребителям и накопить деньги для выплат. Второй выход - предусмотреть в бюджете сумму не менее 5 млрд руб. на выплаты пострадавшим потребителям. Страховые выплаты не покроют сколько-нибудь значительной части их убытков", - прокомментировал президент ВСС Игорь Юргенс, слова которого приводятся в заявлении.

В готовящемся совместном обращении двух отраслевых организаций отмечено, что в 2021 году в связи с окончанием срока действия постановления правительства №1073 может сложиться кризисная ситуация. По оценкам аналитиков ВСС, если сроки действия постановления не будут продлены, около 30% туроператорских компаний не смогут выплатить туристам деньги за несостоявшиеся туры и будут вынуждены закрыться. Более того, указывают в ВСС, часть страховых компаний, в которых застрахована ответственность таких туроператорских компаний, также может закрыться и лишится лицензий.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в ассоциации согласны с оценками ВСС. "То, что в 2021 году рынок не вернется к уровню доходности 2019 г., было понятно уже в первом квартале этого года. Начиная с 16 февраля по 22 октября 2021 г., мы направили семь писем в адрес премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Ростуризма Зарины Догузовой на тему продления сроков действия постановления 1073, в том числе с конкретными предложениями по формулировкам в документе", - указала она.

В АТОР также отметили, что прежние расчеты на быстрое окончание пандемии и открытие границ в 2021 году не подтвердились. "Туроператорам нужно больше времени для выплат в связи с тем, что ситуация не нормализовалась, а выездной турпоток почти на 60% отстает от допандемийных объемов. Продление постановления 1073, с нашей точки зрения, позволит избежать кризисных явлений в сфере туризма и страхования, в этом мы солидарны с ВСС", - резюмирует первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.