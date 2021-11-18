Мастер-план развития аэропорта Красноярск представят в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Мастер-план развития аэропорта Красноярск, включающий стратегию развития авиапредприятия до 2040 года, представят в начале 2022 года. Об этом сообщили в четверг в официальном Telegram-канале аэропорта.

"Международный аэропорт Красноярск им. Д.А. Хворостовского и компания Netherlands Airport Consultants подписали соглашение о разработке мастер-плана, который определит стратегическое развитие аэропорта до 2040 года. <…> В начале 2022 года международный аэропорт Красноярск получит стратегический документ, определяющий развитие в соответствии с современными мировым стандартам до 2040 года", - говорится в сообщении.

При подготовке мастер-плана разработчики сформировали прогноз пассажиропотока и грузооборота воздушной гавани на период до 2040 года, на основе которых предложены сценарии развития инфраструктуры. В том числе предполагается создание на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка (используется для внутрирегиональных перевозок) двухполосного аэропорта, развитие зоны обработки грузов и транспортной инфраструктуры аэропорта. Планируется, что NACO детализируют этапы модернизации инфраструктуры с расчетом необходимых капитальных затрат и мероприятий.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построили в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. В мае "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб.