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Минсельхоз России заявил о необходимости создания региональных агрокластеров в СКФО

Это поспособствует расширению рынков сбыта

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Создание региональных агрокластеров необходимо для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщается в четверг на сайте Минсельхоза России по итогам совещания по реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК.

"Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития СКФО необходимо создание региональных агрокластеров - объединений экономически и территориально близких друг к другу компаний", - цитирует сайт первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

По его словам, это будет способствовать расширению рынков сбыта, снижению издержек и повышению конкурентоспособности предприятий. По итогам совещания региональным органам управления поручили представить дополнительный анализ потребности в мерах государственной поддержки, а также уточнить ожидаемый социально-экономический эффект от реализации обсуждаемых проектов.

"Северный Кавказ - одна из ключевых аграрных территорий страны, от которой во многом зависят общие показатели развития АПК России. Ежегодно в округе производится порядка 10% зерновых и зернобобовых культур, порядка 4% сахарной свеклы и масличных культур от общероссийских показателей. В прошлом году производство риса по СКФО впервые достигло 123 тыс. т. Кроме того, округ вышел на первую позицию по производству плодов и ягод в организованном секторе - их валовой сбор составил 554,9 тыс. т", - добавили в пресс-службе Минсельхоза России.

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