Мишустин примет участие в расширенном заседании Евразийского межправсовета

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу продолжит работать в Ереване. Глава российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в расширенном составе.

Премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России выступят в очном формате. Представители государств-наблюдателей Узбекистана и Кубы примут участие в межправсовете в режиме видеоконференции.

Накануне в ходе встречи в узком составе главы правительств рассмотрели ряд вопросов, направленных на упрощение условий торговли, интеграции систем прослеживаемости и создание благоприятных условий развития электронной торговли в рамках ЕАЭС.

В ходе заседания в расширенном составе особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию агропромышленного комплекса, сырьевому обеспечению металлургических предприятий, а также вопросам обеспеченности государств - членов союза лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями. На заседании будут рассматриваться задачи стран ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки.

Как ранее рассказал источник в аппарате правительства РФ, главы кабинетов министров планируют заслушать доклады о ходе работы по соглашению о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и об устранении изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Особое внимание предполагается уделить вопросу установления антидемпинговой меры в отношении графитированных электродов, происходящих из Китая и ввозимых в ЕАЭС. Помимо этого, будет заслушан прогноз развития агропромышленного комплекса союза и предложения государств-участников по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021-2022 годы.

На рассмотрение глав правительств также будет представлен план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств - членов Евразийского экономического союза на 2021-2024 годы. По итогам заседания межправсовета ЕАЭС будет подписано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза. С заявлениями для прессы выступят премьер-министр Казахстана, председатель Евразийского межправсовета Аскар Мамин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.