Совфед обсудит законы об электронном документообороте в сфере труда и ротации госслужащих

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в пятницу ряд законов, в том числе о возможности заключения трудового договора через интернет и о возможности продления с пяти до 10 лет срока службы на одном месте государственных гражданских служащих в региональных подразделениях федеральных органов исполнительной власти. В рамках правительственного часа глава ФАС Максим Шаскольский расскажет сенаторам о мерах по обеспечению устойчивости социально значимых товарных рынков.

Закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений, в частности, "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования в электронном виде документов, связанных с работой, без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства". Он позволит соискателю подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Как отмечают разработчики документа, предоставление возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений.

Другой закон регулирует отношения, связанные с ротацией государственных гражданских служащих. С 2013 года действует принцип ротации госслужащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. Общий срок службы составляет пять лет, а возможность его продления законодательством не предусмотрена. Вместе с тем, как отмечают разработчики закона, на практике такие условия ротации на фоне объективных трудностей, связанных с переездом гражданских служащих в другую местность, влекут за собой потерю квалифицированных кадров, снижение эффективности работы всех государственных органов.

Кроме того, как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев накануне рассмотрения документа на пленарном заседании, каждый переезд связан с расходованием бюджетных средств. "Поэтому в целях минимизации данных негативных последствий законом закрепляется, что срок замещения должности может быть продлен по решению представителя нанимателя без письменного согласия гражданского служащего. Такое решение принимается с учетом рекомендаций комиссий по урегулированию конфликтов интересов. При этом устанавливается предельный срок замещения одной и той же ротационной должности - не более 10 лет", - сказал сенатор.

По его словам, закрепляется исключение, в соответствии с которым гражданский служащий может быть переведен в порядке ротации на менее оплачиваемую должность, но только с его письменного согласия.

Сенаторы также планируют обсудить закон, позволяющий решением президента РФ увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. По действующему законодательству, предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет. Вместе с тем на практике в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими указанного возраста, говорится в сопроводительных документах к закону. В связи с этим инициативой "предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении".

Еще один закон, включенный в повестку заседания, позволяет офицерам ВМФ в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. В настоящее время уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия.

Также в пятницу Совфед рассмотрит закон, уточняющий порядок получения регистрационного документа на перегоняемые из России за границу транспортные средства.

Поправки в Налоговый кодекс

Кроме того, парламентарии обсудят ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, в том числе об установлении ответственности организаций финансового рынка, распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей, уточнении порядка налогообложения резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

В числе экономических документов будут рассмотрены поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие изменение нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также корректировки правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений. В частности, документ предусматривает повышение с 7% до 10% ВВП порога ликвидной части ФНБ, сверх которого средства могут инвестироваться.

Как ранее пояснил замминистра финансов РФ Алексей Лавров, порог предлагается повысить, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов.

В рамках правительственного часа руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский расскажет о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально значимых товарных рынков. В рубрике "Час субъекта РФ" перед сенаторами выступят глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель Народного собрания (парламента) республики Магомет Тумгоев.

В рамках Дня ОАО "Российские железные дороги" запланировано выступление генерального директора - председателя правления РЖД Олега Белозерова на тему "О влиянии модернизации Восточного полигона на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и обеспечение экологической безопасности".