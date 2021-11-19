"Вертолеты России" ожидают сертификации Ка-62 в этом году

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") ожидает сертификации вертолета Ка-62 в этом году. Об этом ТАСС заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский в кулуарах Dubai Airshow 2021.

"В этом году по Ка-62 мы ожидаем получение сертификата, потому что вся летная программа закончена, стендовые испытания завершены. Мы находимся в стадии финализации отчетов для сертификационных центров. Машины налетали в совокупности более 700 часов. Всю летную и наземную программу мы выполнили. Наша задача - предоставить до конца ноября все отчетные материалы в сертификационные центры и Федеральное агентство воздушного транспорта", - сказал он.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина. В число основных сфер применения машины входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Вертолет отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в Жуковском, "Вертолеты России" подписали первый контракт на поставку трех Ка-62 Приморскому краю. Машины предполагается передать в 2022 году.