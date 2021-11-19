Сертификат Ми-171А2 могут признать в ОАЭ в начале 2022 года

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (Ростех) ожидает валидации сертификата вертолета Ми-171А2 авиационным регулятором Объединенных Арабских Эмиратов в 2022 году. Об этом ТАСС заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский в кулуарах Dubai Airshow 2021.

"На МАКС-2021 между авиационными властями России и ОАЭ были подписаны рабочие процедуры по Ми-171А2. Заявку на сертификацию мы подали в апреле. Постараемся завершить процесс валидации сертификата до конца первого квартала следующего года", - сказал он.

По словам Богинского, параллельно холдинг проводит совещания и переговоры с авиационными властями ОАЭ о расширении рабочих процедур не только на один тип, а на всю гражданскую линейку "Вертолетов России": "Ансат", Ми-38, Ка-32 и, в последующем, Ка-62.

"Эта работа организована. У нас есть полная поддержка с двух сторон. Мы ожидаем в декабре - январе визит авиационных властей ОАЭ в Россию. Они посетят Национальный центр вертолетостроения, Улан-Удэнский авиационный завод, посмотрят учебный центр, тренажеры - все для того, чтобы составить впечатление, дополнительно запросить у нас документы технического, описательного характера", - добавил он.

В ходе авиасалона МАКС стороны подписали контракт на поставку вертолетов Ми-171А2. Ми-171А2 - новейшая модификация вертолета Ми-8/17. В этой версии вертолета максимальная скорость увеличена на 10%, у машины появились новые двигатели с цифровой системой управления. Благодаря цифровому комплексу бортового оборудования состав экипажа сократился до двух человек.